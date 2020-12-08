南韓超級淫魔趙斗淳，12年前性侵一名8歲女童，導致女童身心嚴重受創，終身必須使用人工肛門及尿袋。這樣的惡魔竟然遇上「天使法官」，只判12年徒刑，即將於13日出獄，引發南韓社會關注。爆料指出，68歲趙斗淳能在1小時內做完1000個伏地挺身，體能完爆30歲年輕人，而且有超強詭異性慾，聽到電視、監視器的電波聲就會興奮。

趙斗淳2008年將年僅8歲的女童強擄到廁所，先出拳毆打讓女童暈倒再性侵，事後還拿強力水柱灌進女童下體，試圖清除「證據」，導致女童腹部骨盆骨折、大小腸流出體內壞死、肛門以及性器官高達80%損壞，事後大腸及肛門都被切除，必須終身使用人工肛門及尿袋。整起事件被翻拍成電影《素媛》（台灣片名為《希望：為愛重生》）。

法院審理認定趙有精神問題，最終只判刑12年，將在13日出獄。趙斗淳出獄可能返回老家安山市，該市日前已加裝了3700個監視器，也會在趙斗淳家附近1公里內設置女性安心區域、加派保護人員對趙斗淳進行一對一監視，此外，趙斗淳在出獄後也將配戴電子腳鐐長達7年的時間。

趙斗淳到底有多恐怖？JTBC節目《李圭淵的時事焦點（Spotlight）》大爆料，指現年68歲的他，能在1小時內做完1000個伏地挺身，體能完爆年輕人。獄友透露，趙曾經說每天運動，是為了維持過人的性慾，還說自己絕對不會反省。

獄友還補充，趙斗淳會在牢房內偷偷DIY，被抓包後聲稱電視和監視器會發出奇怪的電波，光是聽到電波聲，他整個人就會開始興奮。

(中時新聞網)