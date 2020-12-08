經調查鯉魚潭內的生物多為外來種，且因是堰塞湖，長期有優養化問題。（羅亦晽攝）

有民眾帶小孩到花蓮壽豐鄉鯉魚潭踏青，意外在碼頭旁發現1隻小龍蝦，對地方生態浩劫產生疑慮；花東縱谷國家風景區管理處對此表示，鯉魚潭內生物目前幾乎為外來種，已委託東華大學協助調查，同時放養台灣原生魚種，如羅漢魚、菊池氏細鯽等，同時利用黑鰱魚吃掉藻類解決優養化問題。

小龍蝦學名為紅鰲螯蝦，又稱澳洲淡水螯蝦，原產大洋洲，被引進做為觀賞及養殖食用，近年染病難治，遭棄養放生，大螯可輕易捕捉獵物，甚至會吃掉魚卵，恐壓縮原生物種生存空間；民眾在鯉魚潭發現後分享臉書，網友紛紛留言，「鯉魚潭完蛋了」、「這種蝦聽說繁殖力超強」，擔心外來種破壞地方生態。

鯉魚潭多年前曾發現澳洲淡水龍蝦蹤跡，水產培育所初步研判，數量目前不多，暫無立即性危害。（羅亦晽攝）

花東縱管處鯉魚潭管理站長期委託東華大學監測鯉魚潭水質及魚種，經調查鯉魚潭內的生物多為外來種，但紅鰲螯蝦比較少見，主任蔡威平感謝民眾分享，會再提供學術單位研究；而東華大學在8月時，已放養台灣原生魚種羅漢魚2千尾、菊池氏細鯽2千尾在潭內，觀察是否能存活，盼增加生物多樣性。

水產培育所長吳雅琴指出，鯉魚潭多年前曾發現澳洲淡水龍蝦蹤跡，根據東華大學對外來種研究調查，初步研判澳洲淡水龍蝦數量應該不多，暫無立即性危害，仍呼籲民眾重視生態環境，不要任意棄養放生外來種，以免破壞本土生態環境。

此外，鯉魚潭因是堰塞湖，長期有優養化問題，東華大學除放養專吃藻類的白鰱魚，近年也放養黑鰱魚，盼能持續食用浮游動物，透過生物防治改善水質。

(中時 )