台灣大哥大代理的《英雄聯盟：激鬥峽谷》(簡稱《激鬥峽谷》)於今（8）日雙平台正式開放，官方同步釋出全新角色及遊戲獎勵機制，「達瑞文」、「達瑞斯」登入峽谷戰場並開啟限時任務，玩家可透過遊玩時間獲得獎勵，而全球玩家將在12月10日齊聚YouTube，展開史上最大規模巴龍大戰！只要參加此活動並做出貢獻，都將於2021年解鎖獨特的巴龍表情和頭像！此外，耗時1500小時建造的超逼真5米防禦塔，氣勢宏偉的座落於美麗華，玩家親臨現場即可透過IG召喚AR巨型巴龍，還有英雄coser與玩家同樂，快來參加「峽谷地標 推塔激鬥」系列活動，限量英雄造型及GOGORO等你來拿!

全新角色達瑞文、達瑞斯兄弟登入戰場(圖/台灣大哥大提供)

《英雄聯盟：激鬥峽谷》雙平台正式公測 全新角色達瑞斯、達瑞文登入峽谷戰場並開啟限時任務

台灣大哥大今(8)日宣布，由Riot Games所開發年度MOBA手遊力作《英雄聯盟：激鬥峽谷》雙平台正式開放公測，玩家可至Google Play或Apple Store下載，官方也曝光了最新的遊戲內容及全新英雄角色──諾克薩斯之力「達瑞斯」與處刑娛樂大師「達瑞文」兄弟檔將與全台玩家見面，透過這次的「諾克薩斯兄弟情」活動，玩家只要完成限時任務，即可獲得獨特的諾克薩斯主題獎勵，並可解鎖限定漫畫章節，深入了解這對諾克薩斯兄弟檔的恩怨情仇。另外，於12/8~2/9限定期間，遊戲內同步開放專屬峽谷任務，完成任務即可獲得英雄與造型等獎勵！現在立即登入享受官方準備的豐富內容吧！

12月10日全球玩家齊聚YouTube，展開史上最大規模巴龍大戰(圖/台灣大哥大提供)

史上最大規模峽谷巴龍大戰，12月10日全球玩家齊聚YouTube對抗最強勁敵

為了歡慶第二波公測開放，《激鬥峽谷》決定要做件大事！台灣時間12月10日晚上6點，《激鬥峽谷》將號召全世界的英雄豪傑一同參與史上最磅礡的巴龍大戰。各路玩家將在YouTube線上直播中聯手對抗大家最愛的勁敵：生於虛空、噴吐酸液的遠古河怪「巴龍」，歡迎玩家一起來英勇屠龍！所有參與公測並擊敗巴龍納什的玩家，都將會於2021年解鎖獨特的巴龍表情和頭像各一。

「峽谷地標 推塔激鬥」I G濾鏡掃碼特定圖騰，召喚巨型６米巴龍(圖/台灣大哥大提供)

《英雄聯盟：激鬥峽谷》超高5米防禦雙塔快閃美麗華，邀請民眾線上推塔抽獎(圖/台灣大哥大提供)

台北超夯IG打卡點！全台首座5米防禦雙塔快閃美麗華 與coser一同召喚AR巨型6米巴龍

台北的玩家有福了! 全台首座氣勢宏偉的超逼真5米防禦雙塔將快閃美麗華，耗時1500小時建造而成，即日起將在美麗華陪玩家過聖誕，為了給予玩家更多驚喜，此次官方推出了4個熱門角色陪玩家一起浪漫過冬，包含「九尾狐妖-阿璃」、「賞金獵人-好運姐」、「探險家-伊澤瑞爾」還有「孤高劍客-菲歐拉」將不定時現身，玩家們可與喜愛的英雄角色近距離互動拍照。不僅如此，玩家還可親臨現場透過IG濾鏡，掃描現場特定圖騰召喚AR巨型6米巴龍，即刻現身雙塔之間，震撼效果引爆IG新風潮，錯過可惜！

限定期間參與「峽谷地標 推塔激鬥」抽限量造型及GOGORO！

台灣大哥大於《英雄聯盟：激鬥峽谷》公測首日，同步推出「峽谷地標 推塔激鬥」系列活動，玩家們只要到美麗華廣場，成功召喚巴龍並與防禦雙塔合影，完成指定打卡任務，即可抽電競手機ROG PHONE 3，登入「峽谷地標 推塔激鬥」活動官網，選擇想要集氣的紅/藍防禦塔為英雄助力，再抽限量英雄造型及最大獎Gogoro，超多活動及萬元好禮等你來拿！

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(科技)