愛吃澎湖海鮮的行家都知道，舊南門市場地下室有間專賣澎湖海鮮的盧記水產，為老饕解饞採買的首選，比如不同季節吃什麼魚？怎麼處理？如何烹調？問問老闆就會有詳盡又滿意的答覆，北市場處指出，攤位打造整潔明亮，猶如小型超級魚市的採買勝地，中間攤宛如一艘舢舨漁船，許多客人都說，來逛盧記有一種到漁港買海鮮的樂趣。

市場處指出，歷史悠久的盧記水產，除了很吸睛的攤位，其實店裡更引人注目的是留著長長馬尾頭髮的性格老闆盧世洲，他是盧記水產第二代主人，16歲跟著父親進入南門市場接觸海鮮產業，加上自己也深愛釣魚，各種水產特性他可是暸如指掌，任何問題洽詢他都能如獲至寶，讓人長知識了。

盧世洲指出，店內水產品項從魚、蝦、蟹、貝等無所不包，而且許多魚種更標榜是船釣魚鮮，但海鮮不怕貴，就怕不新鮮，所以他寧可捨近求遠，除了從澎湖來的海鮮，也每天開車到價位較高，可最新鮮的基隆崁仔頂補貨。

他說，自己每天一定都會將最新鮮水產上架，包括軟絲、小管、透抽、花枝、赤鱆、小紅喉、章魚、白鯧、魷魚、蛤蜊、鲑魚、午魚、刺參、黃魚、紅目鰱、鲭魚、七星斑等依產季變化，全部都展示在攤架上的新鮮區，提供客人們挑選。

盧世洲指出，吃海鮮也要看天候和季節，例如只要鋒面接近漁船不出港，漁獲數量和種類就會少，價格自然也會波動，此外，前一陣子北市行道樹的櫟樹變紅非常的漂亮，那更是暗示老饕們，大啖螃蟹的時間即將開始。

盧世洲說，盧記自20年前就早早將國人耳熟能詳，也是饕客最愛的大閘蟹，引進市場開賣，當年更是傳統市場最早賣大閘蟹的魚攤之一，除了生鮮區，這裡還有冷凍區和熟食區，各種豐富的食材滿足消費者需求，看到冷凍區有來自日本、歐美的各式鮮魚，雖以鮭魚為大宗，但現場還是能看到些難見的魚鮮，非常引人關注。

盧世洲透露，市場中獨一無二的一夜干，更是行家必買，利用風扇將鋼管冷氣吹出，塗鹽的魚身經過1至2天風乾而成，原味和乾煎加乘美味真是好吃極了，另外，店內也貼心準備各種料理鮮魚的周邊食材，及金華火腿、老母雞熬製的高湯，方便客人直接用來當鮮魚鍋的火鍋湯底。

市場處強調，盧記水產多年來獲得眾人無數肯定，並在2017年榮獲台北市場節天下第一攤的榮耀，並在今年經濟部舉辦的樂活名攤選拔中脫穎而出，榮獲5顆星樂活名攤的殊榮，就是如此用心，才可以造就出美味的暖心料理。

(中時 )