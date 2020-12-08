籃網後衛厄文(Kyrie Irving)的大嘴巴終於達成目的了，他今年不斷在球場外高談闊論，偷酸冠軍戰友詹姆斯(LeBron James)。詹姆斯先前不願回應，這次他坦承「厄文傷了我。」

厄文10月時在新隊友杜蘭特(Kevin Durant)的播客上說：「這是我生平第一次覺得有個傢伙可能比我更適合最後一擊，甚至他(杜蘭特)做起來應該比我更不費力。換成是以往的情況，如果我不親自出手絕殺，我會內疚的。」

詹姆斯當時沒說什麼，其實他很在意厄文的評論，他近日在播客上表示：「我聽說了Kyrie的評論，我打電話請人送來逐字稿。我看完全文之後，我有點感覺像是『該死』。我並沒覺得『喔你太誇張了，我明明就常投最後一擊』，我就是覺得『該死』。」

「我跟Kyrie打了3個球季(騎士)，我衷心希望他成功，我想看他拿MVP，但我們從沒辦法齊心。這很瘋狂，我們居然也還是拿到了總冠軍(2016年)。但我那時候真的希望他成功，不論是場內還是場外。現在這個真的有點傷到我了。」

ESPN球評凱勒曼(Max Kellerman)分析：「他們兩人同隊的時候，終場5分鐘以內詹姆斯的外線命中率37%，厄文只有27%。看起來詹姆斯是更優秀的最後一擊執行者。」

(中時新聞網)