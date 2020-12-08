大陸廣東一處村莊染色！一棟樓房2名女租客從事賣淫行為，結果村委會依據村規，將整棟樓連坐處罰帶，一律停水3個月，此作法引起網友正友面熱議。

陸媒「觀察者」指出，越塘村委會7日貼出一則通知，內容稱「接獲派出所通知，2020年11月7日至2020年11月9日，在你的出租屋查獲張XX、楊XX從事拉客招嫖、賣淫嫖娼活動，按村規對你全幢樓停水3個月處理。」媒體前往求證，果真確有其事。

報導指出，越塘村民代表大會2019年7月通過一項規定，凡是出租屋內發生招嫖、賭博、吸毒等治安事件，就扣取房東2個月的生活費，如果沒有就「停水3個月」。該村工作人員表示，常有民眾投訴民宅有人從事賣淫，有1、20個穿著暴露的女孩子站著攬客，因為警察警到現場難上樓，最後只能靠整棟樓停水方式連聯繫房東，阻止租客做出違反村規行為。

廣東一處村委會強迫整棟樓停水三個月。（圖／翻攝自風聞社區）

一名歐姓村民表示，8年前村裡經營撞球生意被檢舉，村委會逼退方式就是「讓一棟樓十幾戶人家都用不了水，最後只能停業，店面重新招租。」於此，村委會這次對整棟樓停水，就是在禁止2名女租客不得再從事賣淫行為。

但越塘村委會的做法引起網友看法不一反應，有網友認為「做得對」、「維護社會的良好風氣」，但大多數網友認為，就因為2名租客賣淫，整棟樓租客就連坐被罰，制度不可取。

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(中時新聞網)