第4季為健身器材銷售最旺一季，喬山(1736)11月營收年成長20.9%，以歷史經驗來看，12月將是高峰，法人樂觀以待。今日股價開高後，盤中最高曾至86.5元，中場過後，股價漲幅在2%以上，收漲2.03%至85.5元。

照產業季節特性來看，第4季一向是健身器材銷售最旺一季，12月尤其是高峰，喬山指出，今年由於疫情的關係，民眾對健康的重視度提升，線上活潑的數位課程及APP吸引更多人開始保持運動習慣，將健身運動的人口帶到高點，整體市場規模擴大，銷售持續火熱。

市場普遍預估疫情平緩後全球家用器材需求有可能減緩，喬山說，公司已在今年大幅布局新家用通路、新產品及擴增越南家用製造基地，預估明年喬山家用器材的成長動能仍可延續。另外，商用健身房回溫，健身房遞延的裝機需求預估可在疫情和緩後陸續發酵，再加上富士醫療器營收貢獻，2021年營運展望樂觀。

喬山11月合併營收29.8億元，月增9.7%，年增20.9%；前11月年增11.5%，以美金表達則年增為16.7%。

(時報資訊)