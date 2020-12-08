台灣線上零售業龍頭-富邦媒(8454)旗下通路momo購物網於12月10日推出《1212夢想盛典》，打造「1212爆殺專區」，並從「季節嚴選」出發精選多項優惠商品，希望催熱雙12買氣，進而推升12月營收。

繼雙11之後，雙12再掀年終購物潮，momo購物網自12月1日推出雙12暖身慶，起跑至今買氣年增約35%，momo亦將於12月10日引爆《1212夢想盛典》，鎖定年底購物車清空潮，打造「1212爆殺專區」，同時momo雙12特別精選冬季必買商品祭出超值價，並鎖定消費者年底吃喝玩樂需求，發放樂園券、電影券、美食券等，希望能推升雙12買氣及12月營收。

富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，10月合併營收約49.3億元，年增21.2%，再創歷年同月新高，累計1至10月合併營收約514.5億元，較去年同期成長28.7%。

(時報資訊)