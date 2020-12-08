Yahoo奇摩今天公佈2020年度十大國內外新聞、人物及娛樂排行榜，「美豬美牛2021鬆綁進口」登上「台灣十大新聞事件」第一，美國大選亦受關注，「美大選膠著投票率百年新高」為「2020年國際十大新聞事件」之首，「2020年國際十大新聞人物」冠軍為川普莫屬。

「台灣十大新聞事件」以國家政策及選舉事件引起最多關注。爭議十餘年的「萊劑美豬」將於2021鬆綁進口，引發各界譁然，位居榜首；其他國內重大政策包括「通姦除罪化」、防疫相關的「口罩實名制」與「禁止入境政策」名列第5、6、10名。儘管選舉牽動人心，然而從萊劑美豬爭議、錢櫃大火、軍機失事或防疫政策，顯示國人對健康、公共衛生與安全也高度關注。

選舉議題持續攻佔網友眼球，「韓國瑜」總統大選失利又遭罷免，市長回歸庶民話題性十足，三度蟬聯「台灣十大新聞人物」冠軍寶座；台積電創辦人「張忠謀」三度出使亞太經濟合作會議（APEC），一度與川普、習近平同框也奪下第4名。萊劑美豬政策成全民矚目焦點，朝野攻防不斷，砲火連連的「柯文哲」、民調支持度直直落的「蘇貞昌」、及改為強力背書萊豬的農委會主席「陳吉仲」，分別排名第5、9、10名。

11月美國總統大選影響全球政經局勢，「開票延宕選情膠著」成年度「國際十大新聞事件」第1名。新冠肺炎來勢洶洶，搶佔近半數席位，從「首例確診死亡」、「東奧延期」、到「升級為國際公衛緊急事件」，連帶「重挫美股觸發熔斷」，分別排行第2、6、7、9名。全球各地頻傳天災人禍，也讓網友大呼「2020怎麼了？」，包括第3名「澳洲野火」、第4名「NBA傳奇球星Kobe墜機身亡」、第8名「黎巴嫩大爆炸」等事件。而引發全美反種族歧視示威潮的「非裔男遭白人警施暴致死」及香港頒布國安法引發的「美撤港優惠待遇」事件亦榜上有名。

網友密切關注美國總統大選，「川普」連任失利提出訴訟奪下「國際十大新聞人物」榜首，白宮新主人「拜登」、美首位女副總統「賀錦麗」緊接在後拿下第2、5名。其餘國際人物榜單也受疫情高度影響，爭議不斷的WHO「譚德塞」排名第3名，各國元首也成鎂光燈焦點，包括身處佛系防疫無效還染疫的英首相「強生」，與因防疫操勞舊疾復發閃辭的「安倍晉三」，分別位居6、9名。而美中關係惡化也讓「習近平」搶下第4名席次。此外，因為神隱而掀替身傳聞的「金正恩」、站在香港自由兩端光譜的「林鄭月娥」及美國務卿「蓬佩奧」也成網友矚目人物。

(時報資訊)