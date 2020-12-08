網紅謝侑芯擁有甜美外型加上和傲人E罩杯上圍，性感照尺度常遊走走光邊緣，讓就讀中臺科大護理系的她，被譽為「護理系女神」，近來在社群平台分享一張性感火辣照片，只見她展露傲人雙峰，胸前小粉紅還差點走光，讓所有人看的血脈賁張。

謝侑芯在IG曬出性感火辣的照片，只見她手拉著兩條黑繩遮住重點部位，這一拉更襯托出傲人E罩杯胸型，一對北半球更是表露無遺，稍不慎注意胸前小粉紅恐將走光，此外她極度撩人的坐姿，讓所有人看得即便鼻血直流，依舊捨不得將視線離開，破尺度的照片立刻掀起網友討論熱潮。

對此網友也紛紛留言：「放這種照片根本就是引誘犯罪」、「真的是要報警登門抓人了」、「真誘人的正妹，身材真的是太火辣了」、「果真是天使臉孔加上魔鬼身材」。

過去，她也曾曬出破尺度的清涼床照，當時謝侑芯上半身全裸，下半身只套了紫色丁字褲，原本雙手環抱一對豐滿雪乳，沒想到將左手放下後，兩顆傲人雪乳和深邃事業線立刻一覽無遺，甚至一小部分重點部位還不慎走光。

(中時新聞網)