新冠肺炎疫情於2019年爆發時，外界將源頭指向大陸的野味市場，不過鑒於最近大陸發生多起進口冷凍食品包裝上檢測出新冠病毒的案例，大陸官媒《環球時報》6日也發布調查報告，指出不能排除當初武漢爆發疫情時，病毒就是源自外國的冷凍食品，其中也點名包括澳洲進口冷凍牛排在內的多樣外國食品，值此中澳關係緊繃之際，這篇文章引發外媒關注。

大陸近期頻繁從外國進口冷凍食品外包裝上檢測出新冠病毒。

《環球時報》英文版6日刊出名為「冷凍進口食品可能導致武漢早期新冠肺炎疫情爆發？」的調查報導，文章開頭指出，一年前湖北省武漢出現新冠肺炎案例，隨後世界各地也相繼出現病例、並且淪陷，指控許多西方政治人物及媒體塑造「武漢是病毒起源」的論述，以掩飾自己防疫不力。

不過隨著6月以來大陸主管機關在進口冷凍食品外包裝上驗出新冠病毒的案例增加，加上愈來愈多研究顯示，早在武漢之前，歐洲、美國部分地區就有新冠病毒蹤跡，《環球時報》指出，當初武漢爆出疫情時，源頭或許不是華南海鮮市場的野味，而是進口冷凍食品。

《環球時報》記者實地走訪武漢最先出現病例的華南海鮮市場，多數當地人都認為武漢被全世界「冤枉了」，被誤解為「新冠病毒起源」，許多人認為病毒是去年10月世界軍人運動會期間由美國人帶來的，另外也有人懷疑病毒可能是透過進口冷凍食品輸入的。

現在學界普遍認為，新冠病毒是從野生動物傳染給人類，其中一個傳染來源可能是蝙蝠，華南海鮮市場販賣野味因此成為眾矢之的。不過當地攤販指出，華南海鮮市場確實有販賣野生動物，但並不常見，而且相較之下，更多攤商販賣冷凍食品，「市場裡至少1／4的攤販都在賣冷凍海鮮。」

其中一名郭姓攤販說，她在市場裡賣海鮮超過20年，主管機關每個月來檢查2次，每一種產品都會檢測，「我的產品沒有發生問題過。」關於市場販售野味，她說她只聽說過一次，她相信那些只是「秘密」交易，指出市場裡更多攤販賣冷凍食品，她更強調「中國的冷凍產品很乾淨」，「但我不知道那些來自國外的怎麼樣。」

《環球時報》也找到先前媒體報導，指出華南海鮮市場販售進口冷凍食品由來已久，曾販售帝王蟹、北極的貝類等，以及巴西、德國的肉品，報導更引述武漢市商務局的官網介紹點名，2019年以前，武漢曾進口澳洲牛排、智利櫻桃、厄瓜多的海鮮等，另外湖北省數據顯示，2018至2019年間，當地也進口加拿大、巴西、西班牙的肉品。

關稅紀錄顯示，2019年1月至11月，湖北省一共進口了4.7億人民幣冷凍食品，較前一年同期成長了174.2％，是所有進口產品中成長最快的類別。

報導引述武漢大學病原生物系副主任楊占秋指出，新冠病毒能夠在攝氏零下20至30度的冷凍環境中存活數月，隨著進口冷凍食品外包裝發現新冠病毒的案例頻傳，他強調，儘管以前從未出現這種想法，「但現在看來，病毒有可能透過進口冷凍食品進入武漢。」

不過報導也引述匿名北京專家指出，理論上，武漢最初爆發疫情的病毒確實可能來自國外，但目前缺乏證據。

《環球時報》這篇調查報導引起許多外媒注意，儘管全文只提到澳洲一次，且同時提及其他國家的進口產品，但值此中國與澳洲關係緊繃之際，內文提到澳洲牛排已經引起外媒關注，澳媒與英媒紛紛以「中國暗示新冠病毒透過澳洲牛排進入武漢」等題跟進報導。

澳洲新聞網（News.com.au）指出，面對國際社會針對大陸最初處理疫情方式的憤怒，北京開始推動新冠病毒一開始是在海外流行、後續才透過冷凍食品包裝進入武漢的論述。報導指出，大陸官員宣稱從巴西、德國、挪威等國的進口冷凍食品包裝上檢測到病毒，但世界衛生組織（WHO）已經說過，沒有證據顯示新冠病毒是透過這種方式傳播，「不過中國政府現在仍持續強調這個理論。」

(中時新聞網)