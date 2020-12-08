國民黨立委陳超明因涉入SOGO案被押，日前以500萬交保，陳超明今天出現在立法院大吐苦水，強調自己「冤枉到極點」，他根本不是參與者。他也坦言經歷此事覺得當立委沒用，立法院相對弱勢，連自己立委的權益都沒要爭取，一堆立委假清高，也不了解每個涉案立委的官司內容。

陳超明說自己相當冤枉，且不知道外面怎麼傳的，一開始就一百萬政治獻金，結果外面說成兩百、三百、四百一直到八百，「這到底從哪來的？」

陳超明也透露自己看過筆錄，在台北看守所待4個月是煎熬，是忍耐，是痛苦，想了很多又想到不敢想，從筆錄顯示有這樣的現象，他不是參與者，也不能再講多。

陳超明強調自己確實沒有做，待在看守所讓他相當不滿，嗆檢察官、司法官也要自己來關3個月看看，會提升司法進步的力量。一個國家能不能信賴，司法是最後防線，他作為一個民意代表、國會立委不講實話不行，「我們不能再做偽善的事」。

陳超明說，自己第一時間他就非常有自信，因為完全沒參與，純粹服務，「我到現在也不曉得是誰陷害我，沒證據我也不敢亂講。」

媒體問到他是不是覺得自己被政治追殺，會不會乾脆參選苗栗縣長？陳超明說，自己向來是主要人選，即使他選上的機會很大，但本來他自己是比較不受拘束的個性，所以沒選縣長選擇當立委，且他是重承諾的人，會把承諾別人的事當作自己的是在做，也因此家人都勸他不要選縣長，但經歷此事，讓他開始思考，當立委沒用。

陳超明說，經歷此事感覺立法院是弱勢團體，立委連自己的權益都不敢保障，怎麼保障民眾權益，他被檢方押進去，其他立法院同事就一面倒說要尊重司法，都不去了解每個涉案立委的不同官司，「裡面都假清高」。

陳超明痛罵非常荒謬，看起來就好笑，這個問題可以照道理公論，幾個人涉案不一樣，自己已經依法申報政治獻金，還一直要抹黑，那乾脆把《政治獻金法》廢掉，怎麼隨便給人扣帽子？希望任何人都要有道德良心，維持社會正義的基本底線。

(中時 )