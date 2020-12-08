縣道122線（南清公路）是五峰鄉主要聯外道路，在43.5K處路段狹窄又彎繞，颱風豪雨常發生落石及土石流，縣長楊文科列為「十大交通建設」之一，日前獲中央核定3.9億元經費執執行，是五峰鄉歷年規模最大的補助工程，預計明年底發包，2023年上半年完工。

縣長楊文科指出，122線過桃山隧道後進入五峰鄉清泉風景區，有著名的張學良故居、三毛故居、清泉吊橋及溫泉等景點，但颱風豪雨時交通經常中斷，改善工程列入十大交通建設「跑第一」，相信將能提升五峰鄉產業及觀光發展。

3.9億元執行的縣道122線改善工程，起點在43.2K處，將採截彎取直，增設跨越坑溝的新橋。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

工務處長林鶴斯說，122線43.5K在桃山隧道前500公尺，路寬約6米，雙向行車路幅狹小，彎道多坡度也大，上邊坡有土石流潛勢溪流穿越，易受天災影響，導致道路坍塌，造成對外交通中斷，遊客受困在清泉風景區。

林鶴斯指122線改善工程起點在43.2K處，將採道路截彎取直方式，增設跨越坑溝的新橋，並配合現況地形，適度抬升引道縱坡，以利各種車輛通行，新闢橋梁長約235米，橋寬全寬10公米，採雙向兩車道配置，車道護欄也融入鄉公所徽章及原住民圖騰意象。

該工程中央核定3.9億元經費，補助3億823萬元，縣府負擔8193萬元，預計明年辦理工程設計及用地取得作業，年底發包施工，預計600個日曆天在2023年上半年完工。

(中時 )