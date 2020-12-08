為挖掘兒少性侵背後的結構因素，監委紀惠容等人日前啟動通案調查，今天舉行記者會表示，揭弊者常因勢單力薄、礙於權勢、機構文化、生活壓力等，而不敢主動舉發，一旦講出來，在職場上可能會遭受不利對待，甚至因此被迫離職，或因案件未被妥善處理，產生「替代性創商症候群」或憂鬱症等心理疾病，呼籲政府建立於機關之外的第三方調查與審議機制。

監委紀惠容、王美玉、張菊芳、葉大華於今年8月啟動「政府對防範兒少性侵案件執行成效之探討」通案調查研究」，針對監察院2009年7年至2020年7月，10年17件重大兒少性犯罪案件加以分析，依發生地點區分，11件學校、2件兒少機構、4件身障安置機構；其中13件行為人為老師、教練、長官等權勢者。

進一步分析這17件類型，12件為「其中1名加害人侵害多名被害人」；5件屬於「相互集體性侵」；其中4件出現「由被害人轉為加害人」情形。

在調查訪談過程中，揭弊者表達的沉痛心聲包括，因為揭弊，我成為麻煩製造者、全民公敵；單位的潛規則：「大事化小，小事化無」；學生遭侵害學校只考慮到老師；孩子遭到侵害，部分家長責怪孩子、責怪揭弊者；因為揭弊，我身心出了狀況；因為揭弊，我「被」離職了；拚命揭弊，案件卻遭忽視、輕判。

紀惠容指出，我國兒少性侵案件層出不窮、一再發生，通報案件仍居高不下，由於多數被害者選擇隱忍，使得黑數持續存在；兒少或智能障礙者的陳述能力較一般成人差，導致起訴率偏低；對揭弊吹哨者保護不足。

「男性兒少礙於性別、文化等，被性侵案件比例增加」，葉大華表示，男性因傳統性別刻板印象，特別是男性陽剛文化被建構成的性遊戲，或者性傾向歧視造成的性霸凌，易混淆實際侵害過程的界線。

談到主動揭弊的個案偏低，葉大華說，目前校園缺乏友善且安全的舉報文化，且狼師又易獲得家長的信任，「應檢討揭弊文化與制度，不該和現行的責任通報制度相互替代」。她認為，國家介入提供心中創傷被害人，後續諮商治療等必要賠償，也是又別於懲處被害人的另一種平反。

張菊芳說，目前國際人權公約國內法化，包含性侵害犯罪防治等立法多年，但性侵案件仍居高不下，原因在於落實出現問題，包含性侵害案件要由專業人員處理、偵查審判要有專業人士協助問訊等。

4位監委疾聲呼籲政府，應正視揭弊者的保護機制，如保護揭弊者身分與工作權；建構獨立於機關之外的第三方調查與審議機制，以降低兒少性侵害犯罪黑數；加強兒童人權教育，打破不敢求助的沉默文化；應挹注資源，增加監控機制。

紀惠容補充，至於第三方調查與審議機制，要由中央或地方建置，仍需更深入了解，但很重要的是，不能有利害相關人在內，過往學校教師身兼調查委員時常官官相護，不了了之。王美玉指出，未來是否針對性侵害揭弊者建立專法，提供給立院、政院參考。

(中時 )