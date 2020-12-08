衛生福利部國民健康署主辦「2020台灣健康城市暨高齡友善城市評選」比賽，新北市板橋區公所從全國323件申請案件中脫穎而出，以「最重要的小事-板橋玩hen大」主題獲「城市夥伴獎」，另以「疫起防範 一同守護」主題榮獲「韌性與創新獎」，相關成果獲得專家評鑑肯定。

「最重要的小事-板橋玩hen大」以「全民參與」概念出發，運用「打造多元主題特色公園，推動區域均衡發展，爭取外界補助款，並持續以特色遊具取代罐頭遊具，結合民間資源公私協力、建立巡檢管理機制，並且進行跨域整合」等六大策略，來推動板橋區的特色共融公園。

國健署署長王英偉頒發城市夥伴獎給板橋區長范姜坤火。（板橋區公所提供）

「疫起防範 一同守護」則是因應今年嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續延燒，面對疫情衝擊時，板橋公所率全國369個鄉、鎮、市、區公所之先，規畫並執行「因應新冠肺炎撤除擴大管制超前部署兵棋推演」。有步驟、有方法、有計畫的實際進行管制時預想的模擬作為，深化社區防禦力，打造韌性城市。

板橋區長范姜坤火表示，板橋區地狹人稠，人口數達55萬人，不管是基礎建設或是疫情防範等，囿於公所人力與經費限制，單靠公所一己之力皆無法完成，感謝市府給予的支持，以及平時跨局處、跨單位及公私協力共同努力，未來公所將持續推動宜居且永續的健康城市，給市民ㄧ個創新、完整、友善的幸福健康環境。

(中時 )