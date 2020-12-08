最新民調顯示，基隆市長林右昌施政滿意度達7成6，近9成年輕族群認同，林右昌8日表示，感謝市民肯定，高興一分鐘就好，市府團隊會繼續努力，把肯定化作動力，並預告2021城市博覽會，大家會看見基隆從醜小鴨變天鵝。

這份「基隆市長市政表現與形象調查」民調，有效樣本1105份，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.95個百分點，有76％基隆市民，對於市長表現感到滿意；72.8％市民對於自己身為基隆人感到光榮；66.3％市民同意林右昌是基隆有史以來做得最好的市長。

此外，47.7％市民認為林右昌擔任台北市長對基隆未來發展有幫助；56.4％市民認為林右昌入閣擔任重要部會首長，對基隆發展有幫助。對此，林右昌表示，他剛上任時，基隆市是負債最多、最高的時期，2014年負債比率高達47.37％，全國第三高，負債124億多元，近年推動市政，歸還短債，現在負債餘額77億元左右，負債比率降至31％以下。

不僅如此，基隆軟硬體建設大幅改善，在交通、觀光、郵輪產業及經濟就業等，各方面表現亮眼，6年來登記家數與就業人數穩定成長，數個工業區獲大幅投資與增加就業，但仍有進步空間，林右昌強調，市府團隊會繼續加油，並預告明年有許多重大工程與建設陸續完工啟用，包括10月2021城市博覽會，絕對讓大家看到台灣城市未來發展願景，也看見基隆從醜小鴨變天鵝，克服資源與財政匱乏，建設翻轉、進步衝進前段班。

(中時 )