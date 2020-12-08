不少公司行號都會不定期聚餐，有些可以攜伴，但一名網友分享，哥哥公司要聚餐便直接問同事「我能帶別人的老婆嗎？」不僅同事驚呆，就連主管也忍不住開口勸說，結果結局逆轉，讓人直呼「誤會大了」。

原PO昨（7）日於臉書《爆廢1公社》發文指出，哥哥公司聚餐，可以攜伴出席，但哥哥卻問了一句「我能帶別人的老婆嗎？」公司同事瞬間傻眼，總經理聽了也忍不住勸說，「按理說公司不應該管你的私人問題，不過還是提醒一下，別玩火自焚」，豈知，哥哥更直接表示「哦...就這一次....」。

正當眾人都還在為哥哥的舉動感到不解時，聽到哥哥撥打電話，並說「媽，妳別做飯了，公司聚餐，妳過來吃吧！」這時大家才恍然大悟，哥哥口中的「別人老婆」是母親。

貼文曝光後，不少網友坦言嚇了一跳，隨後便表示「帶女兒也是別人的老婆」、「幹嘛說的這麼曖昧」、「你哥也太好笑了吧」、「很孝順阿！第一個想到的是媽媽！」、「哥哥很鬧，嚇死同事們了！」、「改天公司聚餐我也來說我要帶別人的老公」。

(中時新聞網)