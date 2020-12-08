台中市教育局致力推動校園食農教育，8日於后里區月眉國小舉行第4屆料理小達人觀摩賽，邀集16所國中、小參與。參賽學童從月眉國小農田裡摘採時蔬，製作美味佳餚，時間共90分鐘，全程由學童親自料理，完成4道佳餚，強調產地到餐桌「吃在地、食當季」理念。
今日比賽的三菜一湯菜單為蛋炒飯、蔥爆肉絲、炒時蔬、玉米蘿蔔湯，評判主審、中台科技大學食品科技系專技副教授呂哲維表示，第一次參與這樣的料理比賽，每位同學都十分認真投入，令人印象深刻。
參與比賽的月眉國小學生楊泳淳表示，感謝班級導師鍾政廷的指導，讓他有機會參加此次料理觀摩賽，一定會讓評審刮目相看。月眉國小校長廖曉柔指出，這場比賽由各校彼此切磋、互相學習，藉由實作訓練，讓學童培養珍惜食材的觀念與習慣。
教育局表示，市府鼓勵學校規劃食農教育體驗活動，培養學生地產地消的習慣，未來將結合108課綱「自發、互動、共好」核心理念，建立學生正確的營養知識，涵養感恩、尊重生命與永續發展的態度。
(中時 )
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