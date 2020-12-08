《商情》供應量減 BCI日租金跌近15％ 14:152020/12/08 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管國際鐵礦價格熱絡，但由於巴西鐵礦石受季節性因素干擾而導致出口量減少，加上全球最大的鐵礦石供應商巴西淡水河谷(Vale SA)下修產出預測，分析師認為今年12月底至明年1月初，將會進一步壓低對明年第一季的供應預測。 最新報價，海岬型(BCI)中國-巴西日租金報6773美元/艘，較前一日報價7955美元/艘，下跌14.9%。(商品行情網) 《商情》運價不振 BDI指數跌近3％ 《國際金融》英股穩住 泛歐指數收跌0.3％ (時報資訊) #BCI #日租金 #鐵礦石 #預測 #巴西 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》獲利了結 拖累馬來西亞棕櫚油跌逾1％ 09:592020/12/08 財經 陸股早盤開高走低 上證跌0.25％ 12:072020/12/08 財經 港股新股旺 京東健康漲5成、藍月亮提前結束招股 12:112020/12/08 財經 北市明倫社宅租金過高 侯友宜：新北社宅朝居住正義方向走 11:272020/12/08 生活 《日股》經濟利多喚不回 日經晨跌72點 11:242020/12/08 財經 《國際經濟》上修！日Q3GDP季增年率22.9％ 近52年最大增幅 12:162020/12/08 財經 《熱門族群》長榮、萬海揚帆 航運股浪頭高呼 11:242020/12/08 財經 A股股王續強 貴州茅台股價連2日創新高 11:112020/12/08 財經 財經熱門新聞 建商：房市原子彈要爆炸了 - 財經要聞 - 工商時報 不追趕台積電7奈米也行！ 另一座晶圓雙雄18年後再顯榮耀 - 財經 散戶有沒有賺大錢的命？錯過這4檔就GG了 - 要聞 印度製造夢最致命危機 10年後7兆GDP蒸發 - 財經 聯電還沒漲完？跟下周掛牌力積電 掀比價效應 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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