儘管國際鐵礦價格熱絡，但由於巴西鐵礦石受季節性因素干擾而導致出口量減少，加上全球最大的鐵礦石供應商巴西淡水河谷(Vale SA)下修產出預測，分析師認為今年12月底至明年1月初，將會進一步壓低對明年第一季的供應預測。

最新報價，海岬型(BCI)中國-巴西日租金報6773美元/艘，較前一日報價7955美元/艘，下跌14.9%。(商品行情網)

(時報資訊)