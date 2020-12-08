包括開發商ACWA電力和西班牙公用事業Iberdrola在內的7家公司，組成了一項聯合計畫，在未來6年擴大綠色氫的生產，並降低成本。

「綠色氫」是一種通過電解製造的零碳燃料，利用風力和太陽能等再生能源將水分解成氫和氧氣。

綠色氫被認為是高排放的重工業和運輸部門進行去碳化的一種方式，但目前生產成本太高，無法與其他燃料競爭。

綠色氫彈射計畫(Green Hydrogen Catapult initiative)還包括義大利天然氣集團Snam、再生能源投資商CWP Receines、低碳技術集團Envision、再生能源開發商Orsted，和化學肥料公司Yara。

該計畫的目標是到2026年部署25 GW(250億瓦)的再生能源氫產量，並將目前的燃料成本減半至每公斤2美元以下。

該組織表示，需要約1100億美元的投資，並可提供12萬多個工作職位。

產業專家說，每公斤2美元的價格將使綠色氫與其他燃料更具競爭力，並鼓勵更多大型計畫。

ACWA電力首席執行長帕德馬納坦(Padmanathan)表示，從產業角度觀察，看不到實現這一目標的技術障礙，因此是時候來透過擴大規模和成本削減來達成良性循環。

(時報資訊)