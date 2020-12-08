亞太電(3682)看準5G及疫情加速企業推動數位轉型，連結母集團鴻海(2317)資源超前部署5G企業專網、拓展5G應用生態圈。公司表示，今年在資通訊（ICT）、物聯網（IoT）及智慧應用等數位經濟業務表現亮眼，前三季累計營收年增達1.06倍。

同時，亞太電積極布局5G智慧醫療、推動5G智慧醫療潛力應用，由5G加速器培育新創團隊「奇翼醫電」的AI智慧穿戴微健檢裝置「BEATINFO心率傳輸組」已在亞太電全台指定門市上架，成為業界首個扶植新創團體、從培育孵化到落地的成功案例。

IEEE通訊學會主辦的全球通訊大會（IEEE GLOBECOM 2020）實體展覽今（8）日登場，亞太電與轉投資的富鴻網協同母集團鴻海，共同展示開放式無線存取網路（O-RAN）5G小型基地台與企業專網的專屬網路設備。

亞太電指出，目前企業專網的實際案例，包括日前攜手封測廠矽格導入5G專網部署，運用5G特性發展無人搬運車（AGV）、混合實境（MR）技術，導入智慧製造相關應用，建立高度人機協同與高效作業環境等。

展望後市，亞太電將鏈結鴻海豐沛的研發、設計、製造及富鴻網提供的各式專網終端設備等資源，協助客戶打造完整端到端高品質的企業專網服務，相繼於半導體、石化業、封測業、製造業等領域持續推動，擴大企業專網市場。

此外，據資策會MIC指出，全球5G醫療市場將自今年的4億美元成長到2026年的218.8億美元，年複合成長率（CAGR）達77.2％，市場潛力備受關注，亞太電看準智慧醫療穿戴裝置商機，對此亦積極布局5G智慧醫療。

亞太電指出，奇翼醫電深耕人工智慧（AI）健康解決方案，具串聯量測、演算、分析平台及客製差異化方案技術能力。「BEATINFO心率傳輸組」可長時間連續測量多重生理訊號，提早預防並降低心血管疾病等慢性患者風險，以實現個人大數據精準健康管理目標。

亞太電除持續穩固智慧生活品牌定位，並致力扶植5G新創發展。目前「亞太電5G創育加速器計畫」邁入第二期，報名團隊超過400家，順利完成28家培訓，提供國內外新創團隊5G測試環境及輔導課程，並加速亞太電在5G產業布局。

(時報資訊)