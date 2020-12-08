台中市府開放資料最接地氣！今年資料開放金質獎全國評比結果揭曉，台中市榮獲2020年政府開放資料金質獎第一名及開放資料人氣獎全國第四名，8日由市府研考會主委吳皇昇於市政會議進行獻獎；市長盧秀燕表示，她上任後推動「陽光政治」施政理念，市政府資訊中心持續強化政府資料開放的品質，全部透明化，包括市政會議也都公開直播，讓民眾同步了解市府的政策。

研考會主委吳皇昇指出，資料開放金質獎總積分由去年地方組第一名晉升到今年的全國第一名，顯示市府開放資料在品質持續提升，在資料可用度及需求度上亦獲民眾認可。

今年不僅在資料品質獲得全國第一名，在資料的使用量面，「台中市道路寬度」更在全國四萬七千多筆資料中獲得「人氣獎」第四名，成為地方政府中唯一獲得人氣獎的資料。

吳皇昇說，由於台中市圖資擁有完整的更新流程，對於這項充分接台中地氣的資料集，在開放後一直是熱門之選，該資料集對於道路寬度的應用廣泛，諸如房仲、銀行、代書業者、建築業等土地交易相關業者，需要知道房屋臨路寬度。

此外，交通事故案件要了解事發地路寬；管線業者掌握申挖埋管位置道路寬度；地主要了解知路寬以維護自身權益；及學術研究者可以應用不同區域不同寬度的面積與總面積。

研考會強調，應用層面相當多元，是市府管理市政的重要資訊，道路寬度這項地理資料只有台中市獨有，是台中市另一成功獲獎的重要原因。

吳皇昇表示，市府的圖資開放應用獲獎不斷，如市府交通局的即時公車動態資訊，提供公車點位資料給民眾查詢公車路線及位置；社會局的社會福利資源地圖，結合老人福利機構、社區關懷中心、長青學苑等據點來建構起銀髮樂活地圖，分別貼心照顧公車族與樂齡族的需求，在今年內政部地理圖資雲服務平台，獲得「TGOS加值應用獎」獎項，凸顯出台中市開放資料的應用持續精益求精。

資訊中心進一步表示，開放資料品質有賴完善制度配合，為確保資料品質並符合市民需求，市府透過民間社群的互動藉以促進資料應用，並多次舉行跨機關檢討會議，傾聽民意，對民眾需求不斷進行檢視。

開放資料的數量由2018年底的1857筆逐漸增加至今年的2650筆，未來將持續優化資料品質，秉持資料上架前須經過嚴格地資料品質管制，讓資訊更臻完善與更貼近人心，落實陽光政治的理念。

(中時 )