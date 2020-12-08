艋舺青山宮遶境引爆民怨四起，台北市長柯文哲8日參與廟方檢討會，他表示，該罰的還是會罰，活動要在宗教文化和居民生活間取一個平衡。青山宮也再次向大家抱歉，願意從外界環境做改變。

適逢青山宮建宮165年，廟方擴大舉辦遶境，青山宮執行長郭懿堅指出，事前有召開4次協調工作會議，呼籲減少鞭炮，但這次人潮超過預估，也干擾市民朋友，要向大家說聲抱歉，文化流傳百年，過去50年未改變模式與形式，今年人數超過8000人，紅壇數量也增加，青山宮會深切檢討、改善。

郭懿堅說，青山宮遶境已是百年傳統歷史，青山靈安尊王是艋舺人的守護神，到了今天時代環境不同，青山宮願意改變、理解，在時間管控上擬比照跨年煙火，在深夜12時前結束，集中外來紅壇，鞭炮減量改以福食代替，造服路過遊客，但對於文化保存仍要兼容，能改變外界環境，但本體是不會變，明年會做得更好。

柯文哲表示，今年參與人數堪稱50年來最多，也因為這樣，這3天炮竹、煙火和噪音也比較多，謝謝辛苦的警察，環保局人員清了148噸垃圾，他已交待副市長蔡炳坤蒐集民怨，大概是鞭炮減量、噪音及超時問題，看以後怎麼改進。

他強調，該罰的還是會罰，但預防比事後處理重要，人數多不要緊，要有效管理，再請蔡炳坤和廟方討論，已要求環保局未來在遊行隊伍過後馬上收垃圾。

外界質疑鞭炮減量多少、深夜12時過後比照跨年超時開罰？柯文哲說，剛辦完遶境，下一次是明年還有時間準備，宗教、風俗文化和居民生活間要取得一個平衡，活動辦得熱鬧不要干擾別人，但這是艋舺地區最重要的文化，還是要尊重。

柯文哲說，還是會訂規則，本來到晚上10時不能放鞭炮，跨年也是到12時，大家事先講好，規則是這樣，如果例外的話是特殊事件，也要經過地區討論過，不能到早上5、6時才入廟，真的拖太久。還是要做一個快速反應的政府，面對問題是解決問題的第一步，這就是問題，抱怨的人很多，還是要檢討改進。

(中時 )