輝達高階顯卡新品RTX 3080/3090需求爆表，部分現貨市場一卡難求，但這時傳出微星（2377）顯卡新品在陸出廠後遭竊，內部並發出賞令10萬元人民幣獎勵舉報。

依大陸通貨商透露的訊息，微星遭竊的新品為RTX 3090系列顯卡，數量約達40箱，疑在產品出廠集散要發貨至各海外市場時被動手腳。目前微星旗下陸廠恩斯邁已進行各國貨量清點。

雖該批遭竊顯卡對微星營運影響微乎其微，不過也顯示出目前顯卡市場供不應求，需求居高不下的情況未紓解。

(工商 )