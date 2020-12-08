央行限貸滅炒房，外界解讀此舉可能對房地產造成負面效應，但實際上今年台灣對新冠肺炎疫情防疫得當，經濟持穩，中信房屋總經理張世宗表示，今年在全球資金挹注及經濟表現不弱的情況下，預估今年買賣移轉棟數將達32萬棟，重回2014年景氣時水準；明年房市仍將價量齊揚。不過，張世宗提醒，現階段應注意超漲地區，因為購屋客層已由自住客逐漸轉為投資客。想要自住的民眾，應把握最後這一季的購屋時刻。

今年房市主要由預售市場領軍，包括台北市、新竹市及台中市的預售屋市場表現不俗，帶動中古屋市場受惠，按目前市況推估，2020年的房屋買賣移轉棟數將達到32萬棟，重回2014年房市景氣時水準，若明年GDP順利成長3.83％，再加上資金大潮仍將持續，那麼明年房市榮景仍將持續。

張世宗認為，自2016年起至今年上半年，購屋客層主要以自住客為主；但現階段及明年起，購屋客層將以投資置產為主。也就是說，在投資客大量湧現的情況下，將造成房價漲幅稍快，而成交坪數也會逐漸放大現階段由於已逐漸轉為賣方市場，自住客應把握最後購屋時刻，預料明年自住客購屋難度將會提高，稍不注意，就容易高價購屋。

近年目前房市升溫與過去是由台北市起漲迥異，這波反而是由蛋白區起漲，台北市的價格反倒相對穩定。但房價漲幅愈大，交易會愈頻繁，投資買盤將會更大。

至於近期房市火熱引起政府介入出手打炒房，張世宗認為，政府出手主要是針對房地產炒作者，自住用途層面應不至有重大影響。

張世宗指出，這波資金行情造成房地產交易價量短短半年迅速增溫，引發政府相關部會關注，而央行也在7日無預警祭出房市針對性審慎措施，其所著重的面向仍在於「金融風險控管」與「經濟穩定」，政策正式上路後，短期房市交易氛圍應會稍有影響，但由於目前整體經濟仍未由疫情衝擊後站穩，國際疫情又看似再度升溫，政府房市應對政策預估持續鎖定特定對象來實施、不至全面干預房市，因此房地產後市仍有穩定發展基礎，明年也將穩中透強。

(工商 )