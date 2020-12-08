中央銀行總裁楊金龍昨日宣布打炒房四項選擇性貸款限制，吉家網董事長暨房仲全聯會理事長李同榮表示，打炒房是全民共識，但央行職責是風險控管，選擇性信用管制應該是在房市過熱時，扮演後衛滅火的角色，如今，央行自認房市漲幅尚稱溫和，卻率先祭出「打炒房」措施，雖有提前部署的宣示意味，但錯把後衛當前鋒，四項限貸的打炒房措施，在程序時程與內容上可謂「立意良善、但未中靶心」，打炒房隊伍包括內政部、財政部、及各相關單位，在未整軍之前恐會先自亂陣腳、各行其道。

李同榮指出，房市目前出現的炒作核心問題在於預售紅單與土地炒作，雙北市以外地區因房價年漲幅超過10％，所以成為紅單容易炒作的溫床，假性需求過多加上資訊不對稱，使得購屋者盲目追價，因此內政部與地方政府應扮演前鋒攻堅角色，嚴格稽查掃蕩非法行為，再配合中鋒的財政機關聯合稽查紅單交易的逃漏稅行為，達到遏止紅單炒作的亂象。當然內政部的實價登錄也須進階，讓門牌全都露、資訊透明化，並將「租賃全面登錄」優先列入修法，一併解決租賃市場的炒作亂象。

他指出，土地是麵粉，房屋是麵包，全台各地的土地價格在近兩年平均漲幅三到四成，這些地主獲利比建商更多，但繳稅卻更少。而中央政府與地方政府趁勢瘋狂標售國有市有土地，地價屢創新高，這才是房市炒作亂象的根源。

李同榮表示，土地才是房市炒作根源，央行限貸措施「立意良善、未中靶心」，因為，處理麵粉（土地）的事央行比較使不上力，所以只能針對成屋與土地的貸款著墨，雖現貸已避免傷及自住與換屋族群，但在現階段全台資金氾濫的環境下，限貸難不倒投資大咖，限貸措施「精而不準」難以命中靶心。

另一方面，餘屋的限貸應該考量一些先建後售的殷實建商，因為他們房屋完工未銷售前就面對限貸與囤房稅的壓力與無辜受害。

針對法人購屋部分，若是法人自用辦公商業大樓也應排除在限貸之外。至於土地限貸部分，雖有些微管控效力，但宣示作用重於實質，對地價的飆漲現象，仍難達到抑制的具體成效。

(工商 )