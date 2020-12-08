44歲女星蕭淑慎與小15歲丈夫梁軒安結婚3年多，肚皮一直沒有動靜，她日前上節目解釋「我不是不能懷，我是留不住的那一種。」求診中西醫都沒用，最後她在法師的指點下，赫然發現祖先不希望她有小孩，離奇到吳宗憲都傻眼。

蕭淑慎錄節目《小明星大跟班》透露自己婚後流產2次，某次孕期來到4個月，胎兒忽然失去心跳，只好動手術拿掉，也有孩子應該長到幾周，卻測不到心跳，求子心切的她去遍中西醫，嘗試數次都沒有成效，後來透過長輩轉介，給法師卜卦指點，對方居然說：「你們家有一代祖先不喜歡小孩，所以不希望你有孩子。」主持人吳宗憲聽完忍不住氣喊：「關他屁事！」現場的其他來賓也都無言。

蕭淑慎繼續說，該祖先似乎不喜歡她，但沒有仔細研究，只拿了4份符咒回家，之後還要用陰陽水加鹽巴和米，還是沒辦法順利懷孕，只好放棄當媽媽的念頭。

蕭淑慎今年初自爆得癌症，十二指腸內長了8.5公分的惡性腫瘤，雖然手術成功，還是要維持7年的超音波與電腦斷層追蹤，自認現階段活下去比較重要。至於未來是否考慮領養，蕭淑慎說等梁軒安幾年後事業更穩定，可以再討論看看。

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(中時新聞網)