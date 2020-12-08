台北市立動物園脫逃逾3個月的小食蟻獸「小紅」將在檢疫舍接受一個月照顧，動物園表示，因小紅進駐熱帶雨林區後隔2天就脫逃，因此還不確定何時會再和大家見面，需要評估。

小紅在5月10日產下女兒「紅豆」，為了讓民眾有機會觀察到小食蟻獸的育幼行為，母女倆8月30日搬遷至熱帶雨林區的新家，小紅卻在9月1日帶著女兒翻越柵欄脫逃。

動物園在9月1日找到紅豆，並在12月6日於距離動物園直線3、4公里處，找到貧血、脫水、血糖過低的小紅，將讓小紅在檢疫舍接受一個月細心照顧。

動物園今天表示，因為小紅搬入熱帶雨林區後，隔2天就跑掉，所以即使檢疫期滿，仍會先待在非展示區域，評估是否能再到戶外展示區，不會馬上與民眾見面。

動物園發言人曹先紹接受中央社記者電訪時指出，紅豆已經斷奶，且小食蟻獸是獨居動物，1歲多就性成熟，能繁衍下一代，不會跟爸媽住在一起，「牠們現在在後場住得很爽耶，有獨居套房。」

曹先紹說，等小紅身體機能恢復後，也通過安全性、活動力等評估，準備好與民眾見面，園方規劃讓牠們能通過專屬通道進出外場，讓動物自由進出。

(中央社)