「補教天后」陳子璇日前認了和64歲前補教名師高國華離婚，9年婚姻正式畫下句點，恢復單身的陳子璇也不吝嗇在網上分享生活日常和自己的過往，陳子璇今（8日）就發文還原自己與高國華初次見面的場景，提到兩人在洗手台巧遇時，高國華就抓住她猛親，陳子璇直呼：「我的天啊，這一吻，吻遍了我全身上下的靈魂」。

陳子璇稍早在臉書發文還原她與高國華相識相戀的過程，表示她當時和班主任一起和高國華聚餐，高國華在席間展現他的魅力「他會唱歌、他很幽默、他很帥、他善於言談、他善於稱讚、他善於表達」，陳子璇也大讚高國華：「眼前這個天王級老師真的很不一樣」。

大家在席間談笑風生非常愉快，後來陳子璇和高國華不約而同都去洗手間，兩人就在洗手台遇到「萬萬沒想到的是，他猛然地狂烈地抓住我親吻」，陳子琁當下腦筋一片空白「這一吻，吻遍了我全身上下的靈魂，那種一時天雷勾動地火的感覺」。

從那天起，陳子璇就陷入熱戀，每天都期待聽到高國華的聲音，事後這段戀情被媒體發現，陳子璇還因此和補習班老闆大吵，陳子璇表示，她當時只想保護愛情「啥也不想，也不考慮任何後果，只想著和高老師在一起」，於是便展開這段補教戀情。

陳子琁也指出，高國華的優點、才華和專業，她是明白的，不過兩人的婚姻，為何最後卻畫下句點，對此她則寫下：「這十年是怎麼過的？又為什麼走到現在這個階段？請待續...吧」。

陳子璇臉書全文。（圖／取材自陳子璇臉書）

(中時新聞網)