台北高等行政法院駁回中天新聞台假處分案，中天新聞台即將在12月11日自52頻道下架，但電子媒體對此報導極少，甚至七旬老翁為此輕生事件也未再被提起，對此律師陳麗玲坦言，媒體同業多認為關台關定了，擔心聲援恐引來政府無情打壓，「牆倒眾人推」，寒蟬效應已經出現。

陳麗玲指出，在NCC宣布開審中天新聞台之後，各家電視新聞台報導的取向，大多以施政報告作為主軸，很明顯的就是媒體不敢得罪政府，主要在於所有媒體都有政府給予的宣傳經費，甚至就以中視為例，同樣有官方置入性廣告，每天晚上7之前，都可以看到衛福部宣導防疫、國防部徵兵等官式廣告，而既然政府花了大把銀子到電視頻道，依照蔡政府的邏輯，新聞台批判政府當然無法獨立。

陳麗玲說，11月18日NCC宣判中天新聞台換照不成，寒蟬效應便開始醞釀，就像昨日北高行駁回中天新聞台的假處分，並提到依照《衛星廣電法》新聞頻道必須6年換照一次，意即政府可以用種種理由讓新聞台無法換照，自然就是要媒體多多宣傳政府言論，才能以利日後換照，「這就是一言堂，民進黨政府已邁向獨裁」。

陳麗玲並提到，除了上述理由，蔡政府更大量利用《社維法》、《反滲透法》與《國安法》等等，以政府的力量，在網路上不斷搜尋對政府不當的言論，找到後甚至送辦警察局或地檢署，不只媒體表達反對意見的能力漸漸退縮，民眾甚至也會擔心，在臉書等社群平台表達個人看法，而被法院傳喚。

至於近日一名七旬老翁因中天即將關台而輕生，但社會對此關注似乎不高，電視台報導也不多，電視新聞台幾乎看不到聲援中天新聞台的新聞，陳麗玲則認為，媒體同業多認為關台關定了，擔心聲援恐引來政府無情打壓、被裁罰，「牆倒眾人推」，不關注的原因背後，代表的是寒蟬效應已經出現。

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