明德外役監獄收容人展現傳統小吃技能訓練成果，典獄長杜聰典（左）與貴賓一起品嘗。（劉秀芬攝）

法務部矯正署明德外役監獄8日上午舉辦收容人傳統小吃短期技能訓練班成果發表會，12名收容人在3個月密集訓練下，學會打魯麵、滷豬腳、肉羹湯等近20種傳統小吃烹調技術，建立自我謀生的信心與技能，增加出獄後就業機會和適應社會的能力。

明德外役監典獄長杜聰典表示，本期的傳統小吃技能訓練班自9月起為期3個月，有12名表現優秀收容人參加，由台南更生輔導團團長李秀英負責授課，每周上課 3 個小時，訓練班以實際操作的方式，學會多樣傳統小吃做法，並當場完成讓大家品嘗，給予改進建議。

台南更生輔導團團長李秀英（中）與傳統小吃技能訓練學員準備上菜。（劉秀芬攝）

李秀英表示，參加的學生都是對烹飪有熱情有興趣，有心學習一技之長，因此上課都非常認真。55歲的游姓學員表示，他以前在金融業工作，吃過很多美食，這次有機會參加傳統小吃烹飪班，才知道台灣食材、美食原來不輸國際美食，明年假釋出獄後，希望繼續推廣台灣小吃給外國朋友。

明德外役監舉辦傳統小吃技能訓練班已近10年，多是由台南更生輔導團協助聘請老師上課，並向愛心企業、團體募集材料費，李秀英說，大家聽到是要讓收容人學一技之長，捐款都十分大方。

此次成果展學員們端出色香味俱全的豬腳麵線、炸蝦捲、肉羹湯、中華炒麵、黃金排骨酥湯等十多道料理，與會的台南地方檢察署檢察長葉淑文、高等檢察署台南檢查分署檢察長張清雲、台灣更生保護會台南分會主委宋俊明等人品嘗後大讚學員們的手藝，也希望社會大眾能接納更生人、給予他們工作機會。

(中時 )