台北萬華區青山宮日前盛大舉辦年度遶境活動，不料活動連3日，鞭炮聲直至深夜仍持續不斷。不只噪音遭大批鄰近住戶檢舉，今年首度參與策劃周邊活動、由蔡英文總統擔任會長的中華文化總會，也成網友點名究責對象之一，更遭質疑鞭炮是否有國家預算注入支持。

青山宮暗訪遶境活動被列為台北市民俗文化資產，今年建宮165年，文總首度參與，策畫「萬華大鬧熱」的宗教嘉年華周邊活動，活動包含音樂祭、市集等。青山宮祭爭議爆發後，文總貼文下也出現民眾怨言，「怎麼不寫一些十點過後還在放鞭炮煙火的趣事」、「聖誕音樂會下午五點就被人叫警察來關切，宮廟放鞭炮到清晨，甚麼事都沒有，差別待遇」。

PTT論壇上，就有網友以「有沒有萬華大鬧熱的掛」為題，指文總臉書前幾日頻頻張貼萬華大鬧熱的貼文，結果引起民怨之後，「就改po別的了。尚書大人真機靈呢，您說是吧？文總會長。」引起網友議論，「辦這種活動的交通安全計劃書跟醫療後送計劃書在哪裡，可以拿出來給老百姓看一下嗎？」

有名陳姓網友則於臉書公開貼文，指自己循幾則臉書文，看到今年通宵達旦、鞭炮陣仗連綿數日的活動，竟是由文總推動操盤，「這次的活動，如果有國家預算的注入，做為車載斗量的鞭炮助燃劑，陣頭廣召以致萬車塞道，就是國家機器介入民間活動，最惡劣的當代示範。」

對此，文總回應，文總這次在萬華大鬧熱系列活動裡，主要負責音樂、市集、還有鄉土教育中心的展覽，整個活動場域以艋舺公園為主。經費絕大多數來自文總自籌，有民間企業共襄盛舉，也有部分向中央部會申請補助，包括原民會與客委會，主要挹注在相關表演團體演出費用以及舞台硬體費用。

文總表示，萬華大鬧熱活動希望用設計、音樂與策展讓更多人了解萬華的歷史與傳統文化。這次萬華大鬧熱活動都在10點前結束。不管是艋舺公園舞台、在地市集及在鄉土文化中心的展覽，皆按原規劃時間舉辦，期間並無施放任何煙火炮竹。

至於外界對於青山王祭遶境燃放鞭炮引發爭議一事，文總表示，這部分青山宮昨(7)日有回應，相信他們未來也會權衡各種意見，做最適合的安排。

(中時 )