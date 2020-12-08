「反關台、挺中天」。台中市議員冉齡軒8日在市議會中，全力為中天抱屈發聲！她說中華民國在台灣實施民主、自由、法治，讓我們引以自豪就是人權、言論自由，同時也是國際羨慕台灣能有均衡、自由報導國內外新聞；中天具有專業理性國際報導，每人更應該有工作權，中天不應關台，媒體不能淪為一言堂。

冉齡軒指出，中天新聞在短時間內，YouTube訂閱率高達152萬人次，足以代表廣大人民要求新聞自由、反關台、挺中天的聲音，新聞不能一言堂；民進黨前主席施明德曾建議陳水扁前總統，尊重民意，不隨意關台！此次NCC委員竟藐世司法院大法官的解釋，突顯出黨意竟然凌駕在國家司法正義之上的嚴重問題。

冉齡軒義憤填膺的說，NCC七位委員以7：0一面倒將中天撤照，公廳會也挖坑讓中天電視台律師、董事長跳；NCC主委一個月薪水高達26萬元，副主委也達18萬元以上，委員更是每人15萬元以上，領的全是人民的納稅錢，坐領高薪，整體的決策明明是民粹，如果這不是民粹、什麼是民粹？

冉齡軒指出，NCC未來將淪為黨營機構、成為綠的打手，決定撤執照、關中天電視台的決定，那152萬挺中天民眾也可以讓NCC七位委員下台；10幾萬人走上街頭就是反對粗魯、蠻橫中央政府，讓基層百姓民不聊生，造成生活機能改變，最後將演變成官逼民反。

冉齡軒強調，此時此刻，我們要撥亂反正，正本清源！否則社會將會越來越惡化，她特鄭重要求中央政府當執政者，莫忘照顧百姓的健康，卻一味抑止言論自由，不尊重民意，違反人權；「官逼民反」在韓國及日本，執政黨早就向人民道歉、集體下台。

(中時 )