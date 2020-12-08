台中市府勞工局8日於市政會議舉行「身障友善企業職場」表揚活動，共15家企業單位獲獎，其中，慶鴻機電工業公司委託庇護工場清潔，並採購其商品，獲每年定時定額採購庇護工場產品或服務連續5年以上、多元支持庇護工場產品或服務、庇護工場推薦的身心障礙者友善職場三獎項；市長盧秀燕頒獎表揚獲獎企業，感謝對身障者就業能力的認同與肯定。

勞工局長吳威志表示，庇護工場不僅提供就業訓練服務，也是一個事業體，需要穩定營運，才能永續經營，累積能量幫助更多身障者，使他們有機會在一般就業市場立足，期待社會大眾在庇護工場產品與服務中，了解只要適才適用，身心障礙者也能發揮產能潛力。

庇護工場是為有就業意願但受障礙限制無法進入一般職場的身心障礙者成立的模擬職場，透過庇護工場訓練，提升身心障礙朋友社會適應與職業能力，協助他們在一般職場中穩定就業；目前台中市總計有7家庇護工場，營業型態分別為烘焙餐飲類、清潔服務、觀光休閒及房屋修繕等4類，2018年至今年11月媒合15名庇護員工至一般職場就業，其中12人穩定就業中。

勞工局指出，今日獲獎的企業中，慶鴻機電工業公司連續10年委託瑪利媽媽清潔高手工作隊進行廠區清潔，並依工作隊庇護員工個別狀態配合調整工作內容，2015年將庇護員工大仁改聘為正式員工，擔任公司機台清洗員，去年起每月向麥子庇護工場採購客製化皮質商品，作為公司員工生日禮或貴賓禮。

此外，日商美濃屋來台創立40年，長期採購迦南園烘焙庇護工場餐盒，並於2018年正式聘用庇護員工阿修，穩定就業至今。

獲表揚的還有旨味國際公司、家裡蹲創意印刷公司、博幼社會福利基金會、沛伸企業公司、宥善中醫診所、萬宙鞋業公司、行德中醫診所、禾翌創意公司、大綠境社區、潔吸企業社、聯拓企業公司、瑪古拉亞洲公司及瑛瑜精密工業公司。

(中時 )