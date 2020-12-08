外媒報導，鴻海集團墨西哥廠區遭駭客勒索軟體攻擊。鴻海今天下午證實，美洲廠區近日遭受網路勒索病毒攻擊，受影響廠區網路逐漸恢復正常，對集團整體營運影響不大。

根據國外媒體BleepingComputer報導，鴻海集團位於墨西哥廠區在感恩節期間，遭受駭客勒索軟體攻擊，駭客偷取了部分未加密的資料，部分一般文件和報告已經在網路上公開。

報導引述資安領域消息人士證實，鴻海集團位於墨西哥毗鄰美國的北部邊城華雷斯城（Ciudad Juarez）的伺服器儲存設備及網路產品研發中心（CTBG），大約在11月29日期間遭受駭客攻擊。

對於上述消息，鴻海證實美洲廠區近日遭受網路勒索病毒攻擊，目前內部資安團隊已完成軟體及作業系統安全性更新，同時提高資安防護層級。

鴻海表示，此次攻擊受影響廠區網路逐漸恢復正常，對集團整體營運影響不大，相關資訊也已與客戶、供應鏈夥伴同步。

報導表示，當地廠區設立於2005年，主要組裝出貨銷售電子產品給南美和北美市場。

報導指出，駭客偷取了大約100GB儲存容量的未加密資料，並且刪除了大約20TB到30TB儲存容量的備份資料。駭客更勒索要求鴻海集團支付1804.0955枚比特幣，相當於3468.6萬美元（約合新台幣9.8億元）。

(中央社)