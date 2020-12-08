針對外媒指稱鴻海(2317)墨西哥廠遭駭，鴻海證實美洲廠區近日確遭網路勒索病毒攻擊，目前內部資安團隊已完成軟體及作業系統安全性更新、並提高資安防護層級。受影響廠區網路逐步恢復中，對集團整體營運影響不大，相關資訊已與客戶、供應鏈夥伴同步。

據資安新聞網站Bleeping Computer報導指出，鴻海位於墨西哥華雷斯城的組裝廠，於11月29日遭勒索病毒DoppelPaymer攻擊，聲稱已加密約1200台伺服器，竊取100GB的未加密文件、並刪除20～30TB備份資料，並勒索1804.0955枚比特幣（約新台幣9.9億元）。

對此，鴻海發表聲明，證實美洲廠區近日遭受網路勒索病毒攻擊，目前內部資安團隊已完成軟體及作業系統安全性更新，同時提高資安防護層級。鴻海指出，受影響廠區網路已逐漸恢復正常中，此次攻擊對集團整體營運影響不大，相關資訊已與客戶、供應鏈夥伴同步。

鴻海指出，集團正全面徹底檢查所有受此次攻擊影響的系統、並逐步恢復使用，同時與技術專家及執法機構合作進行調查，以確定此非法行為造成的所有影響，確定肇事者予以繩之以法。依據集團政策，將不對營運安全面發表評論。

(時報資訊)