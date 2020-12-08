政府於12月1日啟動「秋冬專案」，升級防疫措施，中鋼(2002)考量一年一度的廠慶屬大型活動，參加的員工及眷屬人數相當多，經審慎評估，決定停辦今年的廠慶活動。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐全球，國內疫情雖然相對和緩，惟國外在秋冬之際已形成另一波嚴峻疫情，政府為保護國人健康，於12月1日啟動「秋冬專案」，升級相關防疫措施，也呼籲民眾遵守各項防疫規定。

中鋼歷年廠慶屬大型活動，參加的員工及眷屬人數相當多，經審慎評估，並參考國內多家大型企業取消大型活動的作法後，決定停辦今年廠慶活動。

基於照顧員工福利以及感謝同仁整年為公司打拚的辛勞，中鋼公司福委會仍舉辦年終摸彩活動，今年的主要獎品為旅行社的旅遊抵用券，未抽中旅遊券的同仁皆可獲1000元電子錢包或商品卡，鼓勵員工以實際消費行動來振興國內經濟。此外，中鋼公司各單位的尾牙餐會亦循往例由各廠處個別舉辦，以鼓舞同仁工作士氣。

(時報資訊)