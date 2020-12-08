愛爾蘭高等法院在周一通過了挪威航空(Norwegian Air)及其愛爾蘭子公司免於債權人的破產保護，讓該航空公司有時間重整債務。

挪威航空在上個月對法院提出審查要求，一種類似於美國破產第11條的法律程序，最高可持續100天，讓公司免於在新冠疫情下崩潰。

法官在周一同意對挪威航空和愛爾蘭子公司的保護，該兩家公司互相依賴和生存。

主要債權人並未反對該請求，這些債權人包括飛機租賃公司Aercap、中銀航空租賃、空中巴士，以及美國進出口銀行，該銀行為波音客機的購買提供融資。

挪威航空為歐洲第三大廉航，紐約最大外國航空服務商。挪威航空的債務和負債在九月底來到668億挪威克朗(約77億美元)。目前140架噴射機僅有6架正在使用，其餘因為疫情而停放在機場，包括波音787整個機隊都停止跨大西洋飛行。

如果能夠成功說服債權人和相信其未來潛力，該公司可以在法院協助下將公司規模縮小，以較少的飛機、較少債務和更多股本，成為較具生命力的航空業者。

在疫情爆發前，挪威航空改變大西洋航班，將歐洲廉航商業模式轉移到長途旅程的大西洋航班，但是公司在2017年到2019年已經每年開始出現虧損。

(時報資訊)