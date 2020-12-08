賽會邀請旅日球星陳冠宇擔任代言人，會中由副市長謝政達、陳冠宇揮動球棒並齊喊「Keep fighting」賽事標語，象徵賽事開跑和持續戰鬥的精神。(戴上容攝)

2020新北富邦國際城市U18棒球邀請賽將於12月13至19日在新莊、三重棒球場開打！新北市副市長謝政達8日出席開賽記者會表示，今年受疫情影響，國外球隊缺席，新北市以「Keep fighting」為賽事標語，擴大邀請國內16支青棒隊同場較勁。

2020新北富邦國際城市U18棒球邀請賽前記者會8日上午於三重棒球場登場，副市長謝政達、新北市議員蔡明堂等人到場，賽會邀請旅日球星陳冠宇擔任代言人，會中由謝政達、陳冠宇揮動球棒並齊喊「Keep fighting」為賽事標語，象徵賽事開跑和持續戰鬥的精神。

謝政達表示，新北市7年前開始扎根基層棒球，辦理過U-12、U-15及U-18系列棒球賽事，前兩年邀請國內外高中棒球隊，然而今年肺炎疫情肆虐，國外隊伍入境困難，因此轉型城市交流，擴大邀請16隊國內隊伍，期待國內好手同場較勁，也期盼明年度能再次邀請到國外隊伍來台較勁。

富邦金控品牌管理暨公關處處長林茂生表示，富邦很高興作為提供這次U18賽事支持單位，提供場館、育樂等，富邦有悍將、公牛棒球隊，是擁有職棒、成棒的企業，何恆佑、林子崴等打過U18賽事的選手也已經成為職棒的一員，希望能多培育出未來的職棒球員。

教育局表示，新北市今年分兵藍、白兩隊出賽，新北藍由穀保家商組成，新北白則是由鶯歌工商、秀峰高中、崇義高中組成， 12日將舉辦開幕暨選手之夜，13日開始展開32場次賽程，皆為免費入場，也歡迎球迷朋友透過電視節目轉播為小將加油打氣。

2020新北富邦國際城市U18棒球邀請賽將於12月13至19日在新莊、三重棒球場開打！(戴上容攝)

(中時 )