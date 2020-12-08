遠傳電信總經理井琪8日出席IEEE專題演講，會後接受媒體採訪時表示，遠傳5G年底30萬用戶目標已在近日提前達陣，至於5G網路原訂年底達到人口覆蓋50％，目前已超前至55％，全台已蓋完4,000座的年度目標，顯示今年5G網路建設超前進度，明年規畫再新增4,000座，屆時全台人口覆蓋將超過80％，其中，台北都會區網路布建將達到人口涵蓋92％。

另外，除了興建3.5GHz網路，明年將新增700MHz及2100MHz頻段的5G網路建設。井琪強調，所有電信業者已在全台建設5G網路合計已超過1萬座，其中，遠傳已蓋滿4,000座，明年再增4,000座之後，遠傳5G總基站數將破8,000座。

另外，在5G用戶數部份，井琪說，目前超前達陣，明年仍維持之前訂出2021年下半年5G用戶超過百萬，三年內4G用戶升級使用5G的轉換率達50％的目標邁進。

(工商 )