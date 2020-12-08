印度多次喊話要代替中國大陸成為世界工廠，但除了地緣政治因素、印度經商環境不佳，更致命危機可能還是氣候變遷。管理諮詢公司麥肯錫(McKinsey & Company)指出，極度炎熱超溼氣候將更加惡化，10年後印度許多地區不適合白天戶外工作時間將增加15%，可能造成GDP(國內生產總值)1500至2500億美元(約4.28至7.13兆台幣)損失。

全球最熱15個城市印度占2/3，麥肯錫指出，至2030年部分印度區域可能出現濕球溫度(wet-bulb temperature)超過攝氏34度情況，到2050年印度北部甚至可能超過35度，而35度被認為是人體能承受的極限。(在空氣乾燥的氣溫，即乾球溫度中，人能呼吸的極限則為攝氏116度)

濕球溫度是相對於乾球溫度的概念，而乾球溫度就是一般所說的氣溫。濕球溫度是指將一塊空氣加濕、相對濕度達100%時的溫度，由於水的蒸發是吸熱過程，換句話說，透過水蒸發能將空氣降到的最低溫度就是濕球溫度。由於濕度是100%，因此濕球溫度35度表示人在無法排汗散熱下持續處於35度，基本上數小時就會因體溫調節功能失效，喪失所有身體機能而死亡。

麥肯錫指出，目前印度最高的濕球溫度很少超過32度，但到2030年可能就不是如此，不斷變熱的氣候會嚴重限制生產能力和經濟發展，而印度又是高度依賴戶外工作的經濟體，受損更嚴重，屆時可能有2.5%到3.5%的GDP面臨風險。

(中時新聞網)