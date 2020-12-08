台北高等行政法院駁回中天新聞台假處分案，確定中天新聞台即將在11日離開52黃金頻道，大批觀眾無法接受，日前甚至一名七旬老翁為此輕生，社會及媒體對此關注卻是冷淡，前立委陳學聖提到，包含他高齡93歲的母親在內，都習慣定頻在52台中天新聞台，如今即將關台，「生命因此抽空，失去精神糧食」。

對於中天新聞台關台一事，電視新聞台報導甚少，陳學聖說，沒有媒體敢聲援，擔心違抗政府，對自己沒有好處，會變成下一個中天，寒蟬效應因此而形成。

至於一名七旬老翁無法接受中天新聞台關台而輕生，陳學聖則認為，社會與輿論沒有在注意，「大多是認為就是老先生發發牢騷，認為是老年人的現象」，忽略了實際上很多人是中天忠實觀眾，新聞頻道如果要下架，理應以收視率來裁定，如今卻以政治手段關台，不少民眾無法接受。

陳學聖特別提到，他高齡93歲的母親在內，都習慣定頻在52台中天新聞台，「關台之後，不知道以後要看什麼？」

陳學聖說，對很多人來說，中天新聞好比精神糧食，每天習慣收看的主播與主持人，好比家人一般的陪伴，關掉後，等於是將生命抽空，變成寂寞的人，失去精神鼓勵，冷漠無情的政府卻完全忽略。

(旺報 )