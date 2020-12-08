雲林縣季節性缺工嚴重，雲林縣府建議雲林縣農會與雲林監獄合作媒合受刑人到農田工作，日薪1085元。矯正署長黃俊棠表示，這項作法也讓家屬更能接納受刑人，敞開雙手歡迎他們回家。

曾犯槍砲彈藥條例、刑期各4年2月、7年的兩名受刑人，目前都在大埤鄉一家有機農園挖蘆筍，早上8點上工，下午5點收工，日薪1085元。

張姓受刑人說，在大太陽底下工作很辛苦，監外作業對他的意義是學一些經驗，也是對自己的磨練、對社會回饋。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善（左三）贈送工作帽與手套給雲林監獄，法務部矯正署長黃俊棠代為接受。（周麗蘭攝）

張姓受刑人說，在大太陽底下工作很辛苦，監外作業對他的意義是學一些經驗，也是對自己的磨練、對社會回饋。

雲林監獄2017年起推動受刑人自主監外政策，讓表現良好、即將假釋或快滿刑的受刑人外出，在無戒護警力下從事農業或光電工作，目前有26人，尚有8人等待中。

雲林縣長張麗善表示，縣內季節性缺工問題大，農業外籍移工申請150人，疫情之故只有42人來台，以縣農會管理派遣的18人效率最高，因此鼓勵縣農會與雲林監獄、雲林第二監獄合作，媒合受刑人到農田工作。

雲林縣農會總幹事簡明欽、法務部矯正署長黃俊棠、雲林監獄典獄長林憲銘8日簽定合作意向書。

矯正署長黃俊棠表示，目前全台有1000多名受刑人在監外作業，這個政策讓受刑人白天工作、晚上回監，盡可能讓受刑人及早回歸社會的生活。

黃俊棠說，以前很多家庭不歡迎受刑人回家，自從參加自主監外作業後，他們能對社會付出、也讓家庭貼補家用，很多「同學」開始寄錢回家，家人變得很感動，從排斥變成開雙手歡迎他們回家。

雲林監獄典獄長林憲銘表示，受刑人到監外作業的資格是將假釋或服刑期滿前1年，在監獄裡面表現良好，簽約前獄方會與家裡充分溝通，確認家庭的支持力夠，工作後甚至讓他們每月可以返家探視一次40個小時，這也讓他們和家庭重建良好關係。

(中時 )