台南市政府經發、農業、勞工、地政4局處上午在新營區贏地創新育成基地舉行年終記者會，聯合發表成果。（莊曜聰攝）

這次年終成果發表會現場來賓、媒體還能舉牌表達滿意度。（莊曜聰攝）

這次年終成果發表會現場來賓、媒體還能舉牌表達滿意度。（莊曜聰攝）

經發、農業、勞工、地政4局處聯合秀成果。（莊曜聰攝）

台南市政府年終記者會首度採跨局處模式，8日選在新營區剛啟用不久的贏地創新育成基地，由經發局、農業局、勞工局、地政局聯合報告，呈現今年在新冠疫情衝擊下的顯眼成績，包括率先推動的「防疫安心上工」、失業率6都最低，台商回流投資破千億元、農特產行銷國外商機破5億元等，還請現場來賓、媒體舉牌表達滿意度，頗有創意。

台南市長黃偉哲表示，2020年是充滿考驗與挑戰的一年，對台南來講，沒有最好、只有更好，不分舊南縣或舊南市，會盡量做到均衡發展，做好充分準備，更有信心在邁向2021的時候，不論是傳統產業、高科技產業，還是農業等，都能有更好的發展。

4個局處以「富饒城市」為主題來呈現施政成績，經濟發展局提出推動新創事業發展等8大展望，到10月底已新增234件投資案，創造170億元產值、增加超過4000個工作機會；農業局則有產品安全等3大目標及優化生產環境等5大發展藍圖，並開拓農特產品外銷通路，更新農水路等；勞工局推動促進就業，上半年失業率是6都最低，弱勢家庭修繕複製成功經驗，已經前進其他縣市；地政局包括中國城區段徵收、長勝營區市地重劃等屢獲肯定，明年將持續推動七大新興開發區，持續優質開發。

黃偉哲強調，因為新冠疫情緣故，年初時各產業及面向都受到極大衝擊，包括蘭花、火鶴花等花卉產業，還有果品的外銷，相關單位也提出對策因應，整體來說，今年充滿挑戰，市府人員也勇敢迎向挑戰，也繳出讓市民朋友可以接受的成績單，包括壓低失業率、就業勞動參與率的提升，以及公共建設、基礎設施的部分，都能看到南市欣欣向榮的一面。

(中時 )