同樣打破紀錄，身心障礙選手卻拿不到加發獎金！台中市議員陳清龍、陳成添8日表示，109年全國身心障礙國民運動會上月底在台東落幕，台中市代表隊成績優異，金牌數92面總排名提升至全國第二名，為史上最佳紀錄；但在台中市體育獎金發給要點中，卻未對破紀錄的身心障礙選手有任何獎勵，盼市長透過專簽，給予身心障礙運動選手公平獎勵。市長盧秀燕說，「我非常認同會研究處理，『怨無不怨少』會努力！」

陳清龍、陳成添說，今年田徑、游泳項目共有31項打破大會紀錄、27項打破全國紀錄，聽障田徑選手許樂100公尺跨欄項目更是打破聽障奧運的世界紀錄；110年度台中市編列一億元獎金預算，獎勵優秀選手參加全國或國際性賽事，但這一億元的獎金預算中身心障礙選手獲得比率微乎其微，畢竟身心障礙的全國性賽事較少。

陳清龍指出，以一般運動選手參加全國運動會來說，獲得金牌可獲得30萬元獎金，全民運動會金牌亦有26萬元獎金；但對身心障礙選手來說，在全國身心障礙國民運動會奪下金牌，獎金只有9萬元。參加全國運動會及全民運動會縱使破全國紀錄獎金都是零。

陳清龍表示，一般運動選手參加全國運動會、全民運動會中如果破全國或大會紀錄者，每人加發2萬元，田徑、馬拉松等項目其獎金以個人標準兩倍發放，連參加中市運動會、中學及小學運動會各單項個人競賽破紀錄者，也能拿到2000元破紀錄獎金，但對身障選手全都是奢求。

陳清龍為身障選手請命說，目前六都中台北市、新北市、桃園市、台南市都有發放破紀錄獎勵金，台南市更是不分類統一發放獎金；請市府研議修正台中市體育獎金發放要點，不應將身心障礙運動的權益排除。

盧秀燕強調，身障朋友為國爭光應該給予適當的獎勵，市府將努力來資源分配。

(中時 )