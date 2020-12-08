全球三大央行寬鬆動能年成長雖在2020第二季見頂，但2021年底資產負債表規模持續向上，有利資金行情延續，2020年第四季至2021上半年疫苗陸續上市，經濟活動將陸續回歸常軌，股市回歸基本面，預估2021年台股企業獲利年增率將達兩位數以上，單季獲利年增率將在第一季見頂，科技股仍是領頭羊。

台新投信國內股票投資部副總沈建宏表示，在熱錢充沛、基本面向上加持下，2021年台股仍有高點可期，科技股仍將是2021年投資主軸。類股操作上，建議五大方向布局，一是半導體為科技領頭羊，景氣熱絡從先進製程與12吋，外溢到8吋甚至6吋。二是5G仍是趨勢，材料、RF、伺服器、骨幹網路等受惠。

沈建宏指出，其三是汽車與電動車景氣復甦，相關供應鏈看好。四是傳產個別子產業：疫苗上市，經濟活動回到常軌將使消費、航空等產業有波段操作機會。五是可分次配息，台股高股息殖利率個股在震盪盤勢中評價可望獲得提升。

陸股方面，台新投信投資長楊珮玉認為，大陸製造業PMI持續位於榮枯線上，2020年進入第三季以後，景氣面不斷擴張，趨勢有望延續至2021年，預計來年製造業投資增速將達雙位數增長，經濟增長率有機會達8.9％，以2020年為全球唯一實現正增長的主要經濟體，2021年將是增速最高主要經濟體之一。

楊珮玉分析，大陸經濟和就業市場的持續恢復，將推動居民可支配收入增速揚升，預計消費將超越投資，成為驅動經濟復甦的主力。另一方面外需受壓，大陸消費升級、消費轉移勢不可擋，十四五規劃期間（2021年開始）消費市場規模有望成長成為全球第一，消費基金成搶手貨。

(工商 )