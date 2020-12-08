2020年雖然面臨新冠肺炎、中美貿易戰、美國總統大選紛擾等利空測試，金融市場在全球央行資金大放水挹注下，呈現股債齊揚的多頭行情，領頭羊美股、台股指數皆創下歷史新高。展望2021年，台新投信投資長楊珮玉表示，不論是經濟、政策、資金皆持續偏多，預期股債仍將延續多頭榮景，2021年的投資主軸為：新興科技崛起、中國消費類股進入牛市、REITs浴火重生、ESG企業大行其道等，建議掌握ECARS（Emerging Market；China Consumption；AI New Life；REITs；Senior Secured）投資術，布局智慧生活、中國消費、REITs、ESG新興債、優先擔保高收債、台股科技等相關基金，提高財富增值勝率。

楊珮玉指出，美國就業、製造業、消費改善，以及中國及亞洲出口回溫，料全球GDP於2021年第二季開始回升。MSCI世界指數走勢落後PMI變動，顯見市場仍未積極反映明年的成長機會，全球股市未來仍有上漲空間。而在資金行情充沛、低利環境下，成長強勁的智慧生活相關類股漲升行情可期。看好產業包括：一、資料處理相關：5G、AI、物聯網、電動車、自駕、邊緣等創新產業持續推動科技成長，其發展關鍵即為對資料處理的要求；二、後疫情時代線上與線下需求：與之相關的品牌業者、電商、支付產業等將持續回溫；三、精準醫療：醫療產業的核心趨勢為數位化與個人化，遠距醫療與液態活檢為潛力極大的市場。

楊珮玉表示，除了創新科技具表現空間外，傳產價值股REITs也將迎來復甦行情。在聯準會持續QE與低利率環境下，總體經濟將持續復甦，再加上疫苗未來幾季內將普及，REITs基本面可望在2021上半年觸底，下半年恢復增長動能。美國REITs過去半年區間整理已久，指數近期向上突破後多頭確立，可望吸引逢低買盤進駐，未來一年REITs可望受惠，向上動能樂觀期待。

楊珮玉指出，中國製造業PMI持續位於榮枯線上，且進入三季度以來景氣面不斷擴張，這一趨勢有望延續至2021年，預計2021年製造業投資增速將達雙位數增長，2021年中國經濟增長率有機會達8.9%。預計中國是2020年全球唯一實現正增長的主要經濟體，2021年中國可能是增速最高的主要經濟體之一。中國經濟和就業市場的持續恢復，將推動居民可支配收入增速揚升，預計消費將超越投資，成為驅動中國經濟復甦的主力，另一方面，外需受壓，中國消費升級、消費轉移勢不可擋，十四五規劃期間（2021開始）中國消費市場規模有望成長成為全球第一，中國消費基金成搶手貨。

(時報資訊)