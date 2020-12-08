台股驚驚漲，台積電(2330)今早盤雖遭賣壓壓制，中場過後一路攀高，再創歷史新高525元；台積電回神帶動台股收盤再漲逾百點，又創歷史新高。台新投信國內股票投資部副總沈建宏表示，此波推高台股的主要動能仍是外資以及政府基金，在熱錢充沛、基本面向上加持下，2021年台股仍有高點可期，科技股仍將是2021年投資主軸。

沈建宏表示，全球三大央行寬鬆動能同比雖於2021第二季見頂，但2021年底資產負債表規模持續向上，有利資金行情延續，此外，2020年第四季至2021上半年疫苗陸續上市，經濟活動將陸續回歸常軌，股市回歸基本面，預估2021年台股企業獲利年增率將達兩位數以上，單季獲利年增率將在第一季見頂。

在類股操作上，沈建宏建議可依五大方向布局：一、半導體為科技領頭羊：景氣熱絡從先進製程與12吋，外溢到8吋甚至6吋；二、5G仍是趨勢：材料、RF、伺服器、骨幹網路等受惠；三、汽車與電動車景氣復甦，相關供應鏈看好；四、傳產個別子產業：疫苗上市，經濟活動回到常軌將使消費、航空等產業有波段操作機會；五、可分次配息，台股高股息殖利率個股在震盪盤勢中評價可望獲得提升。

(時報資訊)