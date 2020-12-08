聯電(2303)2020年11月合併營收為147.26億元，比10月的歷史次高152.82億元減少3.64%，較去年同期增加6%。公司持續樂觀看第四季營運，單季營收可望再挑戰新高。

聯電在日本新廠加入營運挹注，以及受惠8吋產能供不應求，今年前11月營收創同期新高，達1615.32億元，年增19.8%。

聯電第三季營收創新高後，公司持續樂觀看第四季營運，預計本季晶圓出貨量比上季成長1~2%，以美元計的平均銷售價格季增1%，由此看來，聯電公司第四季合併營收可望再挑戰新高，季成長估在2%至3%。

聯電10月加上11月營收約為300.08億元，達第三季營收448.7億元之66.87%，並由此推估12月營收將比11月增加。

聯電總經理王石於上季法說會中表示，展望第四季，由於居家上班與在家學習趨勢的推動，消費性和電腦相關應用的需求將引導晶圓出貨量溫和增長。聯電預期本季晶圓出貨量季增1~2%，美元計的平均銷售價格(ASP)季增1%，毛利率將持平，產能利用率約95%。

聯電第三季財報亮麗，第三季營收再季增約1%創新高，達448.7億元，本業淨利續增，加上業外收益增加，第三季歸屬母公司淨利為91.1億元，季增率約36.3%，年增達2.1倍，每股獲利為0.75元。今年前三季淨利179.94億元，年增206.5%，每股淨利為1.5元。

(時報資訊)