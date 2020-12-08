台灣出身的已故歌后鄧麗君，當年不只紅遍兩岸三地，其影響力更遍及全亞洲，尤其在華語地區及日本達到歌唱事業高峰，被封為「亞洲歌姬」，而有網友好奇，鄧麗君之後，歌壇實力派歌手輩出，好奇詢問：「台灣有哪個藝人超過鄧麗君的高度？」，眾人熱烈留言，其中多數答案直指「這位天王」。

鄧麗君紅遍全亞洲，但可惜一代巨星璀璨生命太過短暫，她1995年時，在泰國清邁因哮喘猝逝，生命在42歲這年畫下句點，如今有網友想起鄧麗君，在《批踢踢實業坊》好奇發文詢問：「台灣之後有任何一個歌手超過她的高度嗎?」，引發熱烈迴響。

周杰倫被認為是當代名聲高度能企及巨星鄧麗君的歌手。(中時資料照片)

網友答案可謂形形色色，但大致上是紅到台灣以外的藝人，「張惠妹巔峰的時候應該不遑多讓」、「費玉清吧！退休後還紅到全世界XD」、「鳳飛飛？」，甚至連在韓國女團發展的「TWICE」成員周子瑜，都被提出來。

但更多人提及的，是歌壇天王周杰倫，認為周董如今的地位與成績，已超過當年的鄧麗君，「周杰倫應該屌打全部吧」、「貴古賤今，五月天 周杰倫 應該都有」、「周有去好萊塢且可以和kobe拍廣告」，但也有人覺得鄧麗君不只歌藝名揚海外，愛國之心亦無人能企及，周杰倫也是她的小粉絲，曾在演唱會上用3D影像跟偶像夢幻對唱，只能說鄧麗君的地位，無人能取代。

(中時新聞網)